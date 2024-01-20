На арене хоккейного «Спартака» избили уборщицу

На арене хоккейного клуба «Спартак» избили уборщицу прямо на рабочем месте

На арене российского хоккейного клуба «Спартак» в Москве избили уборщицу прямо на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, 13 января в одну из столичных больниц из травмпункта доставили гражданку Таджикистана. У женщины были диагностированы многочисленные травмы кистей рук и пальцев. В частности, у нее были сломаны пальцы на обеих руках.

Отмечается, что сначала пострадавшая почти не отвечала на вопросы врачей, но потом призналась, что подверглась нападению со стороны известного ей человека прямо на стадионе. При этом, кто именно ее избил, женщина не сообщила. Правоохранители организовали проверку.

Ранее в январе двое в масках и с оружием ограбили криптовалютчика в городе Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. К 23-летнему трейдеру пришли двое неизвестных, ударили его по голове и заставили перевести на свои счета криптомонеты USDT.

