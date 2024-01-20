В России ответили на слова Киева о возможном расширении зоны конфликта

Депутат Новиков: Киев пугает Запад угрозой от РФ, чтобы получить новую помощь

Украина пытается напугать Запад тем, что от России исходит угроза европейским государствам, чтобы получить новую помощь, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможном расширении зоны конфликта.

«Представители киевского режима продолжают искать аргументы в надежде убедить Запад вкладываться в их поддержку все более и более активно. Такая необходимость вызвана рядом обстоятельств. Во-первых, тем, что украинский контрнаступ очевидным образом захлебнулся. Во-вторых, тем, что Россия не просто устояла, но и планирует дальнейшие действия по демилитаризации, денацификации Украины и защите освобожденных территорий», — объяснил Новиков.

По мнению депутата, в Киеве также обеспокоены и тем, что Запад увлечен своими внутренними вопросами в преддверии крупных выборов в целом ряде стран, прежде всего в США, и тем, что Украина все меньше оказывается первым пунктом в повестке западных лидеров из-за увеличения числа конфликтов в мире.

Поэтому за последнее время мы слышали много заявлений от Зеленского и его команды Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Главный тезис, которым пытаются напугать своих западных партнеров представители киевского режима или, по крайней мере, помочь этим западным партнерам воздействовать на свое общественное мнение, на средства массовой информации, чтобы создать благоприятный фон для выделения Украине все новых и новых средств, в том, что Россия — угроза и что сейчас, если этот российский медведь сможет достичь своих целей на Украине, то его аппетит только разрастется, и следующими будут Прибалтика, Польша и другие европейские государства», — добавил он.

Новиков отметил, что слова об угрозе со стороны России звучат от представителей Украины в разных вариациях.

«Вряд ли в Киеве могут придумать что-то более весомое, чем попытка напугать российской угрозой сам Запад. Потому что если напугать удастся, то в этом случае речь будет идти не просто о выполнении Западом обязательств перед нынешней Украиной, не просто о поддержке режима Зеленского. А тогда войну с Россией, которая ведется на украинской территории, Запад будет рассматривать как войну, в которой не косвенно, а напрямую реализуются его интересы. И тогда щедрость западных правительств должна быть гораздо больше. Весь замысел Киева сводится к такого рода обстоятельствам», — заключил парламентарий.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предупредил, что если Запад не предоставит Украине желаемое вооружение и финансовую помощь, то «зона боевых действий расширится».

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак также упрекнул Запад в недостаточных поставках вооружений и назвал довольно успешным контрнаступление Вооруженных сил республики (ВСУ) с учетом предоставленных возможностей.