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12:01, 20 января 2024Культура

Советской актрисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию

Звезде фильма «Вертикаль» Ларисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию

Фото: Мудрац Александра / ТАСС

Советской актрисе и звезде фильма «Вертикаль» Ларисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию — ее сердце стало сокращаться нерегулярно, что может привести к инсульту головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, к специалистам с жалобами на сердце 84-летняя народная артистка РСФСР обратилась накануне. Врачи поставили ей диагноз «пароксизмальная форма фибрилляции предсердий», при котором аритмия может возникать внезапно и длиться до семи дней. Одно из самых опасных осложнений этого заболевания — инсульт головного мозга.

Сейчас актриса проходит амбулаторное лечение и ведет дневник показаний артериального давления из-за гипертонии третьей степени.

В декабре 2023 года Лужина перенесла сердечный приступ. Сама артистка не стала уточнять, что именно с ней произошло, однако, отвечая на вопрос о своем самочувствии, заявила, что находится в госпитале.

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      Олеся Мицкевич
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