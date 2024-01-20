Советской актрисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию

Звезде фильма «Вертикаль» Ларисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию

Советской актрисе и звезде фильма «Вертикаль» Ларисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию — ее сердце стало сокращаться нерегулярно, что может привести к инсульту головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, к специалистам с жалобами на сердце 84-летняя народная артистка РСФСР обратилась накануне. Врачи поставили ей диагноз «пароксизмальная форма фибрилляции предсердий», при котором аритмия может возникать внезапно и длиться до семи дней. Одно из самых опасных осложнений этого заболевания — инсульт головного мозга.

Сейчас актриса проходит амбулаторное лечение и ведет дневник показаний артериального давления из-за гипертонии третьей степени.

В декабре 2023 года Лужина перенесла сердечный приступ. Сама артистка не стала уточнять, что именно с ней произошло, однако, отвечая на вопрос о своем самочувствии, заявила, что находится в госпитале.