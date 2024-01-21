Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алекс де Минор
2:3
Завершен
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
Торпедо
3:2
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
3:2
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
4:3
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
4:1
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Борнмут
0:4
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|21-й тур
07:31, 22 января 2024Спорт

Тренер назвал способ научиться подтягиваться

Фото: Unsplash

Тренер и физиотерапевт Грей Кук назвал способ научиться подтягиваться. Его цитирует MenToday.

По словам специалиста, новичкам нужно покорить нижнюю току (вис) и верхнюю точку (удержание на согнутых руках) подтягивания. «А дальше тело само разберется со средней частью», — подчеркнул он.

Тренер рекомендовал начать с отработки виса. «Возьмитесь за перекладину и повисните. Если вы не можете продержаться хотя бы 30 секунд, значит, ваш хват еще слаб. Делайте это каждый день. Не на каждой тренировке, а ежедневно. Ставьте цели: сначала 30 секунд, потом целая минута. Когда будете без проблем висеть по минуте, попробуйте вис на одной руке», — заявил он.

В октябре тренер Владимир Куксов рассказал об упражнениях для подготовки к выполнению подтягиваний. Специалист порекомендовал в начале разминки прокатать мышцы спины и плеч с помощью специального массажного роллера. Далее он посоветовал размяться на блочном тренажере.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Выживший при падении Falcon 10 в Афганистане дошел до села и жестами попросил о помощи. Что известно об авиакатастрофе?

      В России удалось заменить большую часть зарубежного оборудования в одной отрасли

      Женщина подарила мужу собаку и пожаловалась на испорченную сексуальную жизнь

      Россиян предупредили об опасности двух популярных групп препаратов

      Бузовой подарили автомобиль после жалоб матери на доходы дочери

      В России учитель со словами «ты мразь» отчитала школьника за срыв урока

      Мэр российского города опровергла сообщения о подготовке нападений на школы

      Трамп обвинил своего конкурента в желании устраивать войны

      Россиянин описал жителей деревни во Вьетнаме фразой «безумно любят русских»

      Известный бренд представил наряд с декольте до пупка и смутил покупателей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше