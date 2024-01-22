51-летняя актриса снялась в бикини на отдыхе

Американская актриса Габриэль Юнион поделилась откровенными снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя модель снялась на пляже в бикини фиолетового цвета с коктейлем в руках. При этом волосы знаменитости были собраны в пучок, а на ее лице отсутствовал макияж. Среди прочего она надела бирюзовый браслет. Известно, что телезвезда отдыхала в Майами вместе с семьей.

Подписчики восхитились фигурой Юнион в комментариях под постом. «Вау, красотка», «Никогда не дала бы тебе 51», «Просто супер», «Красивая женщина», «Обожаю тебя!» — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее в январе Полина Гагарина показала фигуру в бикини. Поверх наряда знаменитость надела укороченные шорты необычного кроя.