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01:00, 22 января 2024Ценности

51-летняя актриса снялась в бикини на отдыхе

Фото: @gabunion

Американская актриса Габриэль Юнион поделилась откровенными снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя модель снялась на пляже в бикини фиолетового цвета с коктейлем в руках. При этом волосы знаменитости были собраны в пучок, а на ее лице отсутствовал макияж. Среди прочего она надела бирюзовый браслет. Известно, что телезвезда отдыхала в Майами вместе с семьей.

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Подписчики восхитились фигурой Юнион в комментариях под постом. «Вау, красотка», «Никогда не дала бы тебе 51», «Просто супер», «Красивая женщина», «Обожаю тебя!» — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее в январе Полина Гагарина показала фигуру в бикини. Поверх наряда знаменитость надела укороченные шорты необычного кроя.

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      Карина Черных
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