Джокович рассказал об удивлении из-за характера Медведева

Теннисист Новак Джокович: Даниил Медведев — человек с правильными ценностями

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, что был удивлен характером российского теннисиста Даниила Медведева. Его слова приводит Tennisuptodate.com.

Спортсмен поблагодарил россиянина за добрые слова о нем. Он заявил, что лучшего мнения о нем как о человеке, коллеге и одном из главных соперников за последние пять лет. «Я знаю, что он человек с правильными ценностями, и это правда, когда он говорит, что у него отличные отношения с большинством участников тура», — подчеркнул серб.

20 января Медведев рассказал о том, как Джокович предоставил ему частный самолет для поездки на турнир. Тогда он подчеркнул, что серб всегда хорошо к нему относился.

Джокович и Медведев вышли в четвертьфинал Australian Open 2024 года. Серб сыграет с американцем Тейлором Фритцем, а россиянин — с поляком Хубертом Хуркачем.