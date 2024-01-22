Генпрокуратура поддержала позицию Титова по замене штрафов бизнесменам

Генпрокуратура поддержала Титова в замене штрафов бизнесменам предупреждением

Генпрокуратура поддержала позицию уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова о необходимости устранить возможность отказа в замене штрафа на предупреждение при первичном административном правонарушении. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее политик обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить на соответствие законодательству позицию Федеральной антимонопольной службы в отношении порядка замены административного штрафа на предупреждение.

8 января Титов заявил, что мрачные прогнозы и ожидания сплошного негатива в экономике России в 2023 году не сбылись, поскольку сама экономика смогла быстро перестроиться благодаря тому, что «давно стала рыночной».

Кроме того, чиновник исключил разворот России к Западу, подчеркнув, что этого не произойдет даже при отмене санкций США и Евросоюза, а будущее заключается в сотрудничестве с Востоком и глобальным Югом.