Иран и Пакистан договорились о восстановлении дипотношений

Главы МИД Ирана и Пакистана согласовали возвращение послов к работе к 26 января

Главы Министерств иностранных дел (МИД) Пакистана и Ирана Джалил Аббас Джилани и Хосейн Амир Абдоллахиан договорились о возвращении послов стран к обязанностям. Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном на странице пакистанского внешнеполитического ведомства в соцсети X (бывший Twitter).

«После телефонного разговора между главами МИД Пакистана и Ирана было достигнуто совместное соглашение о возвращении к своим обязанностям послов обеих стран к 26 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности Пакистана захотел добиться полного восстановления дипломатических отношений с Ираном. Так, в Тегеран вернется отозванный ранее пакистанский посол Мухаммад Мудасир Типу, а в Исламабад — его иранский коллега Реза Амири Могхаддам.

В середине января Пакистан в одностороннем порядке закрыл границы с Ираном. 18 января пакистанская авиация нанесла ракетный удар по иранской провинции Систан и Белуджистан, в результате которого пострадали несколько местных жителей. Тегеран потребовал объяснений от Исламабада в связи с ударами Пакистана по территории страны.