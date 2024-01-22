SpaceNews: китайская компания LandSpace впервые посадила ступень ракеты Zhuque-3

Китайская компания LandSpace впервые вертикально посадила прототип ступени многоразовой ракеты Zhuque-3. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Испытания изделия состоялись 19 января в Центре запуска спутников Цзюцюань (Китай). Прототип достиг высоты 350 метров, после чего со скоростью 0,75 метра в секунду приземлился. Точность посадки составила 2,4 метра, продолжительность полета — около минуты.

Ранее издание Financial Times сообщило, что китайская компания LandSpace планирует в 2025 году запустить многоразовые ракеты.

В июле 2023-го компания LandSpace первой в мире запустила ракету космического назначения, двигатель которой работает на кислороде и метане.