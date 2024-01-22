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15:40, 22 января 2024Россия

Кондуктора перепутали с выбросившей кота Твикса проводницей и завалили угрозами

Кондуктора из Самары перепутали с выбросившей кота Твикса и затравили в сети

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Кондуктора из Самары перепутали с выбросившей кота Твикса проводницей поезда и затравили в сети — женщине начали поступать негативные сообщения от россиян. Об этом сообщает портал Daily Storm в своем Telegram-канале.

По данным издания, жительницу Самары завалили угрозами. В частности, она начала получать сообщения и комментарии, в которых ей желали быть выкинутой на мороз с «голой жопой».

Дочь россиянки отметила, что ее мать не имеет отношения к трагедии, случившейся с котом Твиксом, и уже написала заявление в полицию на авторов сообщений.

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров на остановке в Кирове. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Хозяин кота заявил о готовности обратиться в суд.

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      Марк Леонов
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