Лавров ответил на заявления Запада о якобы планах РФ атаковать другие страны

Лавров назвал выдумкой обвинения Запада в планах РФ атаковать другие страны

Обвинения Запада в якобы планах России атаковать другие страны — всего лишь выдумки. Так заявления западных политиков назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

По его словам, подобные заявления от западных стран направлены на то, чтобы «выбить деньги» на помощь Украине. Все обвинения Лавров назвал лукавыми тезисами, сводящимися к тому, что «если Россия прекратит воевать, война закончится, а если воевать прекратит Украина — закончится Украина».

«В высших эшелонах США договорились даже до того, что вслед за этим Россия нападет на Прибалтику, Польшу, Финляндию — чего только не придумаешь в надежде выбить деньги из Конгресса и европейских парламентов, убеждая их в необходимости безостановочно и далее помогать Украине в ущерб своим гражданам до последнего доллара и последнего евро», — отметил он.

Ранее Лавров обвинил Украину в умышленных ударах по гражданским объектам. По его словам, Запад ничуть не смущает, что поставляемым им оружием Вооруженные силы Украины «методично, безжалостно и преднамеренно бьют по сугубо гражданским объектам». А все жертвы, подчеркнул министр, останутся на совести тех, кто поставляет Киеву оружие.