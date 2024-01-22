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10:06, 22 января 2024Спорт

Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Россиянин Медведев обыграл Боргеса и вышел в четвертьфинал Australian Open

Фото: Edgar Su / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче четвертого круга Медведев в четырех сетах обыграл португальца Нуну Боргеса. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6, 5:7, 6:1. Спортсмены провели на корте 3 часа 7 минут.

В четвертьфинале третьей ракетке мира Медведеву предстоит сыграть с поляком Хубертом Хуркачем, занимающим девятую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Матч запланирован на 23 января.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В финале 2023 года он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5).

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