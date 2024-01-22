МИД России прокомментировал идею мирной конференции по Украине в Швейцарии

Замглавы МИД России Грушко: Швейцария не ищет контактов с Россией

Швейцария не ищет контактов с Россией в контексте идеи проведения мирной конференции по Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Никаких поисков контактов не происходит. Любые такие сходки, как организуются по "формуле мира" Зеленского, они просто не имеют смысла», — отметил дипломат.

20 января президент Швейцарии Виола Амхерд заявила о планах проведения мирной конференции по Украине в 2024 году. При этом она выразила сомнение, что Россия будет принимать участие в саммите. «Мы вместе с другими ищем сейчас контакт», — сказала президент.

В свою очередь, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин назвал идею конференции обреченной на провал, так как она основана на так называемой «формуле мира» Владимира Зеленского.