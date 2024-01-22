Мурашко сообщил о 21 пострадавшем после обстрела Донецка ВСУ

Мурашко: после обстрела Донецка в больнице находится 21 пациент

Более двух десятков человек находятся в больницах после обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По словам министра, в настоящее время на стационарном лечении находится 21 пациент. «Одна пациентка в тяжелом состоянии, все остальные в состоянии средней степени тяжести», — уточнил он.

Мурашко добавил, что дополнительные выезды специалистов не требуются, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.

22 января объявили в Донецкой народной республике (ДНР) днем траура.

ВСУ нанесли удар по рынку в районе Донецка Текстильщики 21 января. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в результате огня не удалось спасти 28 граждан, еще 30 жителей региона получили ранения.

В Кремле назвали чудовищным актом терроризма удар по Донецку и заявили, что специальная военная операция будет продолжаться, чтобы защитить людей.