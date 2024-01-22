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12:31, 22 января 2024Россия

В Кремле заявили о намерении продолжать СВО для защиты людей

Песков после обстрела Донецка: СВО будет продолжаться, чтобы защитить людей
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться, чтобы защитить людей. Об этом намерении после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

21 января Донецк подвергся одному из самых мощных обстрелов с начала СВО. Под артиллерийскую атаку попал рынок в районе Текстильщики. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин уточнил, что удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений.

Следственный комитет России начал расследование обстрела Донецка. Также эта атака станет одной из тем заседания Совбеза ООН 22 января, на котором будет присутствовать глава российского МИД Сергей Лавров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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