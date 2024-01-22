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19:47, 22 января 2024Россия

Оспу обезьян снова выявили в Санкт-Петербурге

Роспотребнадзор сообщил о выявлении оспы обезьян в Санкт-Петербурге
СюжетВспышка оспы обезьян:

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге снова выявили случаи заболевания оспой обезьян. Об этом сообщает городская служба Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

По данным Роспотребнадзора, в городе находятся два носителя вируса. Оба — мужчины, вернувшиеся из Китая российские туристы.

В этом же городе был зафиксирован и первый в России случай заболевания оспой обезьян — это произошло еще в 2022 году. Болезнь выявили у молодого человека, который вернулся из Португалии. У него была характерная для данного заболевания сыпь с покраснением.

«С учетом туристического сезона риски завоза оспы обезьян существуют. Все пациенты с клиническими проявлениями оспы обезьян, в особенности прибывшие из неблагополучных стран, находятся под наблюдением врачей и проходят соответствующее обследование и лечение», — сообщили в РПН по Санкт-Петербургу.

Как сообщал врач-эпидемиолог Виктор Ларичев, инфекцию можно опознать по главным симптомам — лихорадке и высыпаниям. Он также добавил, что сыпь может появиться в любом месте на теле.

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      Марк Леонов
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