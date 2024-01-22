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06:17, 22 января 2024Культура

Отар Кушанашвили высказался о голой вечеринке Ивлеевой

Кушанашвили не увидел искренности в извинениях участников вечеринки Ивлеевой
Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

Известный российский журналист Отар Кушанашвили высказался о скандальной голой вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился в интервью блогеру Антону Штейну на YouTube.

По мнению журналиста, многие участники мероприятия были вынуждены извиниться, чтобы иметь возможность дальше работать и зарабатывать в России. Однако Кушанашивили не видит в их раскаяниях искренности, что, по его мнению, сводит к нулю их ценность. При этом, считает он, травля звезд не соответствует масштабам случившегося.

«Все, кто пришел на тусовку, уроды. Но травля, но лишение заработка, сладострастие, с которым выслушивают поставленных на колени… И видно, что люди лицемерят. Человек в таком положении все, что угодно скажет. Я нахожу это отвратительным, недостойным демократического государства», — заявил журналист.

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Он считает, что Ивлееву подвела плохая организация вечеринки, а сама блогерша очень ему симпатична. «Сначала эти люди, псевдодрузья пришли на эту вечеринку, а теперь от нее отреклись. Про этих людей мне все было понятно еще давно. Но считаю истерику вокруг Ивлеевой совершенно недопустимой», — заключил Кушанашвили.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые пришли на мероприятие в откровенных нарядах. Кадры с праздника попали в сеть и возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, побывавшие на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов.

Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. Также в отношении блогерши налоговая начала проверку. 10 января столичный суд приостановил работу указанного заведения на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

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      Марина Совина
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