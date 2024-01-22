Парня российской порноактрисы приговорили к колонии за расправу над ней

Суд в Петербурге дал 8 лет колонии парню порноактрисы Гришман за ее убийство

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к восьми годам колонии строгого режима Дмитрия Хамловского (Чернышова), который полтора года назад расправился со своей девушкой — 26-летней порноактрисой Анастасией Хамловской, известной под фамилией Гришман. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ. В зале суда он полностью признал вину.

По данным следствия, все произошло 31 июля 2022 года. Подсудимый, находясь в квартире на Южном шоссе Санкт-Петербурга, на почве множественных конфликтов из-за ревности нанес потерпевшей не менее 22 ножевых ранений, которые оказались несовместимыми с жизнью. Гришман нашли 10 августа, в тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали ее молодого человека.

Ранее сообщалось, что после случившегося Хамловский целую неделю вел за Гришман социальные сети и общался с подписчиками.