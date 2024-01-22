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18:11, 22 января 2024Культура

Правительство одобрило идею регулирования «сиротской» музыки

РБК: правительство одобрило идею регулирования «сиротской» музыки

Фото: Unsplash

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила идею регулирования «сиротских» произведений, авторы которых неизвестны или не выходят на связь, и поддержала поправки в Гражданский кодекс РФ. Об этом сообщает РБК.

Поправки были одобрены на заседании 22 января. Теперь, согласно законопроекту, за использование подобной музыки или книг гонорар будут выплачивать через номинальный счет. Если автор найдется, средства с этого счета можно будет списать.

Также в правительстве предложили установить порядок создания номинального счета. Так, открывать его рекомендуется только в российских кредитных организациях, которые будут выполнять учет поступающих финансов на возмездной основе.

Ранее представители российских стримингов, онлайн-кинотеатров и кинопродакшенов предложили изменить законопроект, в котором прописан порядок использования так называемых орфанных, или «сиротских» произведений — музыки, фотографий или книг, чей автор или правообладатель неизвестен.

С инициативой выступила член партии «Новые люди» Ксения Горячева, которую поддержали представители Ассоциации продюсеров кино и телевидения, Ассоциации интернет-видео, а также Национальной федерации музиндустрии.

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