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12:31, 22 января 2024Россия

Путину доложили об ударах ВСУ по Донецку

Песков заявил, что Путин получил доклады после удара ВСУ по Донецку

Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин получил доклады после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Естественно, были соответствующие доклады, президентом были даны необходимые поручения. Все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики», — пояснил он.

По его словам, специальных заявлений президента не планируется, так как в этом нет необходимости.

В Донецкой народной республике (ДНР) понедельник, 22 января, объявили днем траура после обстрела рынка со стороны ВСУ. Это был один из самых мощных обстрелов с начала спецоперации. По последним данным, несовместимые с жизнью травмы получили 28 человек, еще 30 человек пострадали.

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