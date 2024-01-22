Путину доложили об ударах ВСУ по Донецку

Песков заявил, что Путин получил доклады после удара ВСУ по Донецку

Президент России Владимир Путин получил доклады после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Естественно, были соответствующие доклады, президентом были даны необходимые поручения. Все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики», — пояснил он.

По его словам, специальных заявлений президента не планируется, так как в этом нет необходимости.

В Донецкой народной республике (ДНР) понедельник, 22 января, объявили днем траура после обстрела рынка со стороны ВСУ. Это был один из самых мощных обстрелов с начала спецоперации. По последним данным, несовместимые с жизнью травмы получили 28 человек, еще 30 человек пострадали.