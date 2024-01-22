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03:36, 22 января 2024Наука и техника

Раскрыта судьба оставшихся в Севастополе украинских кораблей

РИА: оставшиеся в Севастополе корабли ВМС Украины не передадут ЧФ, а утилизируют

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ) не станут передавать в состав Черноморского флота (ЧФ) России, а утилизируют. Их судьбу в беседе с РИА Новости раскрыл источник в силовых структурах Крыма.

Собеседник агентства добавил, что процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности российских кораблей.

После воссоединения Крыма с Россией ВМС Украины оставили на полуострове около 20 кораблей, включая большой десантный корабль (БДК) «Константин Ольшанский», который до 1991 года носил название БДК-56.

Ранее источник ТАСС рассказал, что почти все украинские корабли, находящиеся под контролем России, после завершения специальной военной операции будут утилизированы.

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      Марина Совина
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