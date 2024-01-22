Россиянкам перечислили лучшие сочетания в одежде с самым модным цветом 2024 года

Стилист Алена Носкова назвала изумрудный самым модным цветом 2024 года

Персональный стилист Алена Носкова перечислила россиянкам лучшие сочетания в одежде с самым модным цветом 2024 года. Соответствующий материал публикует издание «Metro.Москва».

Так, актуальным оттенком наступившего года эксперт назвала изумрудный, отметив, что он подходит практически всем. При этом специалистка подчеркнула, что данный цвет будет удачно смотреться с любыми оттенками красного — от насыщенного глубокого бордового до нежно-розового.

Помимо этого, собеседница издания также обратила внимание на белый и бургунди, которые выигрышно смотрятся в дополнение к изумрудному. «Изумрудный и черный — это классическое сочетание, которое всегда выглядит элегантно и стильно. Черный цвет придает изумрудному еще большую глубину и выразительность, создавая настроение особой таинственности и роскоши», — продолжила она.

Вдобавок Носкова отметила золотой, серый и фиолетовый. «Если хочется добавить нежности и романтичности, используйте сочетание изумрудного с бежевым», — подытожила стилистка.

Ранее блогерша перечислила вечно модную одежду. В первую очередь эксперт отметила юбки длины миди, классический жилет и спортивные брюки.