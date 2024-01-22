Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:27, 22 января 2024Экономика

В России задумались об ужесточении требований после пожара на складе Wildberries

Замглавы Минпромторга Евтухов: требования к объектам маркетплейсов могут усилить

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В России задумались об ужесточении требований к размещению и работе объектов, подобных складу Wildberries, сгоревшему в январе 2024 года. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя ведомства, пожары происходят не только на распределительных центрах маркетплейсов, но и на других объектах. Поэтому меры безопасности могут усилить ко всем подобным строениям.

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries, — странно, что он работал, но еще, я так понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. Думаю, по этому поводу будет отдельное разбирательство, соответствующие органы дадут оценку и вынесут решение», — пояснил он.

Склад Wildberries в поселке Шушары сгорел утром 13 января. Пожар начался примерно в 8 утра. На опубликованных в интернете видео очевидцы сообщили, что склад оказался полностью разрушен за 20-30 минут. По данным МЧС, пожару присвоили четвертый ранг сложности.

В результате пожара пострадали двое работников. Материальные потери компании оцениваются в 10-11 миллиардов рублей. По словам гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук, пожар стал для фирмы огромным испытанием. Миллиардер назвала самым главным отсутствие жертв в столь масштабном ЧП и поблагодарила всех, кто поддержал компанию в столь сложный период.

После инцидента МЧС России попросили организовать комплексные внеплановые проверки складов крупнейших маркетплейсов Wildberries и Ozon. По словам главы организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», заместителя председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова, значительная часть нарушений на таких объектах касается совместного хранения пиротехники с иными товарами, в том числе с горючими веществами.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» территориях России. Там упомянуты земли шести регионов

      Врач сделала выбор между йогой и пилатесом для новичков

      Москвич попал в реанимацию после квеста

      В Литве раскрыли настоящую причину создания балтийской линии обороны

      Названа еще одна пострадавшая из-за кризиса в Красном море отрасль

      Россиян призвали не отказываться от хлеба

      Россиянам раскрыли простые способы избавиться от второго подбородка

      В России занялись расследованием расправы над женщиной и ее дочерью в Турции

      В российском регионе во время рейда силовики заставили мигрантов ходить гуськом

      В США оценили применение дронов ВС России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше