В России задумались об ужесточении требований после пожара на складе Wildberries

Замглавы Минпромторга Евтухов: требования к объектам маркетплейсов могут усилить

В России задумались об ужесточении требований к размещению и работе объектов, подобных складу Wildberries, сгоревшему в январе 2024 года. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя ведомства, пожары происходят не только на распределительных центрах маркетплейсов, но и на других объектах. Поэтому меры безопасности могут усилить ко всем подобным строениям.

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries, — странно, что он работал, но еще, я так понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. Думаю, по этому поводу будет отдельное разбирательство, соответствующие органы дадут оценку и вынесут решение», — пояснил он.

Склад Wildberries в поселке Шушары сгорел утром 13 января. Пожар начался примерно в 8 утра. На опубликованных в интернете видео очевидцы сообщили, что склад оказался полностью разрушен за 20-30 минут. По данным МЧС, пожару присвоили четвертый ранг сложности.

В результате пожара пострадали двое работников. Материальные потери компании оцениваются в 10-11 миллиардов рублей. По словам гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук, пожар стал для фирмы огромным испытанием. Миллиардер назвала самым главным отсутствие жертв в столь масштабном ЧП и поблагодарила всех, кто поддержал компанию в столь сложный период.

После инцидента МЧС России попросили организовать комплексные внеплановые проверки складов крупнейших маркетплейсов Wildberries и Ozon. По словам главы организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», заместителя председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова, значительная часть нарушений на таких объектах касается совместного хранения пиротехники с иными товарами, в том числе с горючими веществами.