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20:26, 22 января 2024Мир

Замедление работы ЕС над антироссийскими санкциями объяснили

Политолог Бышок: ЕС медлит с новыми санкциями, чтобы доработать существующие

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) медлят с новыми антироссийскими санкциями, чтобы доработать уже существующие ограничения, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему западные страны стали дольше принимать новые меры против Москвы.

По мнению специалиста, ЕС не будет вводить такие радикальные меры, как закрытие границ и прекращение любой торговли с Москвой.

«Сейчас новые пакеты санкций не вводят новые санкции, а скорее уточняют и закрывают те бреши, через которые проникали в Россию санкционные товары через третьи страны. Так называемые вторичные санкции обусловлены новыми пакетами санкций. В программировании это называется патчами — какие-то дополнительные подпрограммы, фиксирующие те нарушения, которые были в больших программах. В этом смысле новые пакеты санкции ровно об этом — уточняющие», — сказал он.

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При этом Станислав Бышок добавил, что, несмотря на критику, например, Венгрии, союзники Украины в конечном итоге согласовывают ограничения.

«Венгрия занимает такую критическую позицию в отношении общеевропейской и общенатовской проукраинской солидарности. Но Венгрия тем не менее всегда голосует за то, что она критикует. В конечном итоге все новые пакеты так или иначе принимаются», — заключил политолог.

22 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал работу ЕС над новым, 13-м пакетом антироссийских санкций «видимостью деятельности».

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