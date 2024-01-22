Стало известно о новой энергетике РОС

Кожевников: РОС будет отличаться от российского сегмента МКС по энергетике

По энергетическим системам перспективная Российская орбитальная станция (РОС) будет отличаться от российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом «Известиям» стало известно от заместителя генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и главного конструктора РОС Владимира Кожевникова.

По его словам, перспективная РОС будет будет обладать высокой энергетикой, в частности, солнечными батареями большой площади мощностью 54 киловатта. «Для сравнения, на российском сегменте МКС сейчас используют всего 6 киловатт (это как три включенных электрочайника). Напряжение сети на РОС планируется 120 вольт, тогда как сейчас на российском сегменте МКС космонавты используют 28 вольт», — сказал специалист.

Конструктор добавил, что перспективная РОС «будет обладать значительно более широкими возможностями по сравнению с любыми малыми космическими объектами».

Также в интервью изданию Кожевников заявил, что перспективную РОС оборудуют суперкомпьютером, обладающим высокими вычислительными мощностями, который будет считывать данные с группировок спутников.

В декабре в РКК «Энергия» заявили, что коммерческий модуль перспективной РОС может получить панорамные иллюминаторы, подобные обзорному модулю Cupola американского сегмента МКС.