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11:30, 22 января 2024Наука и техника

Стало известно о новой энергетике РОС

Кожевников: РОС будет отличаться от российского сегмента МКС по энергетике

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По энергетическим системам перспективная Российская орбитальная станция (РОС) будет отличаться от российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом «Известиям» стало известно от заместителя генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и главного конструктора РОС Владимира Кожевникова.

По его словам, перспективная РОС будет будет обладать высокой энергетикой, в частности, солнечными батареями большой площади мощностью 54 киловатта. «Для сравнения, на российском сегменте МКС сейчас используют всего 6 киловатт (это как три включенных электрочайника). Напряжение сети на РОС планируется 120 вольт, тогда как сейчас на российском сегменте МКС космонавты используют 28 вольт», — сказал специалист.

Конструктор добавил, что перспективная РОС «будет обладать значительно более широкими возможностями по сравнению с любыми малыми космическими объектами».

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Также в интервью изданию Кожевников заявил, что перспективную РОС оборудуют суперкомпьютером, обладающим высокими вычислительными мощностями, который будет считывать данные с группировок спутников.

В декабре в РКК «Энергия» заявили, что коммерческий модуль перспективной РОС может получить панорамные иллюминаторы, подобные обзорному модулю Cupola американского сегмента МКС.

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      Иван Потапов
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