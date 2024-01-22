Стало известно о желании 20 клубов участвовать в Суперлиге

Генсек Суперлиги Анас Лаграри заявил, что 20 клубов хотят участвовать в проекте

Генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри рассказал о желании 20 клубов участвовать в турнире. Его слова приводит 90min.

Лаграри заявил, что переговоры велись примерно с 50 клубами, из которых 20 оказались мотивированы проектом. «У нас уже достаточно клубов, чтобы начать соревнование. Я не хочу называть их, потому что не хочу их разоблачать», — подчеркнул он.

21 декабря Европейский суд признал действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против создания Суперлиги незаконными. В Европейском суде заявили, что У ФИФА и УЕФА нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе.

О создании Суперлиги стало известно в апреле 2021 года. В ней должны были принять участие 12 европейских топ-клубов. Через несколько дней проект был заморожен из-за блокировки ФИФА и УЕФА.