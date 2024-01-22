Стилистка назвала лучшие способы носить самый модный цвет зимы

Стилист Чернышова посоветовала носить топы и юбки-макси в оттенке металлик зимой

Стилистка Ирина Чернышова назвала лучшие способы носить самый модный цвет зимы. Соответствующий материал публикует портал «Внимание, новости!».

По словам специалистки, в текущем сезоне актуальным является оттенок металлик. «Сегодня он не обязательно должен быть серебряный или золотой, он также может быть медным, цвета латуни, цвета какао и даже ярко-зеленым. Материалы с металлизированным покрытием могут быть однотонными или с цветочным принтом, леопардовым рисунком и эффектом деграде», — уточнила Чернышова.

Так, эксперт посоветовала обратить внимание на дубленки, пуховики, юбки в модной длине макси, брюки палаццо, джинсы и топы с металлическим блеском. «Также можно носить вечерние или летящие платья длины мини упомянутого цвета. Набирают популярность металлизированные брючные костюмы, костюмы в пижамном стиле», — рассказала она.

Среди прочего, собеседница издания подчеркнула, что добавить в образ металл можно также с помощью аксессуаров. «На вас может быть кашемировый костюм, хлопковые брюки или кожаные ботинки, но в очень модном исполнении с металлизированной нитью или частично со стильным блеском», — предложила Чернышова.

Помимо этого, женщина порекомендовала сочетать стильную юбку в модном оттенке с базовой белой рубашкой или мерцающий топ с прямыми джинсами. В заключение стилистка призвала отказаться от одежды неактуального фасона, в том числе брюк карго, лосин и туник.

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