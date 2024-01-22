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09:55, 22 января 2024Спорт

Украинка обвинила Открытый чемпионат США в пророссийской пропаганде

Украинская теннисистка Марта Костюк обвинила US Open в пророссийской пропаганде
Марта Костюк

Марта Костюк. Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк раскритиковала Открытый чемпионат США. Она сделала заявление на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Костюк обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропаганде. Ее возмутило то, что в аккаунте турнира был опубликован результат матча Костюк против Марии Тимофеевой на Australian Open (6:2, 6:1), где напротив фамилии проигравшей ей соперницы присутствовал российский флаг.

«Я призываю представителей СМИ, чиновников и спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения "российского мира"», — заявила она. Костюк отметила, что нейтральный статус, под которым выступают россияне и белорусы, на самом деле не существует, так как все знают, какие страны они представляют.

Костюк отказывается пожимать руки россиянкам и белорускам после окончания матчей. За это ее освистывали зрители на трибунах.

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      Дарья Коршунова
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