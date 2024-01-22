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00:19, 22 января 2024Спорт

Украинский футболист оформил хет-трик за шесть минут в матче чемпионата Испании

Украинский форвард «Жироны» Довбик забил трижды за 6 минут в игре с «Севильей»

Фото: LEE SMITH / Reuters

Нападающий «Жироны» и сборной Украины по футболу Артем Довбик оформил хет-трик в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходит в воскресенье, 21 января, в Каталонии. Гости вышли вперед на 10-й минуте благодаря голу Исаака Ромеро, однако после этого украинец забил три мяча за шесть минут.

На момент публикации новости в матче начался второй тайм. «Жирона» ведет со счетом 3:1. Если каталонцы доведут игру до победы, то выйдут на первое место в первенстве страны.

26-летний Довбик проводит 20-й матч в чемпионате Испании в нынешнем сезоне. На его счету 14 забитых мячей и пять результативных передач. В списке лучших бомбардиров украинец делит первое место с Джудом Беллингемом из «Реала», а по системе гол плюс пас является лучшим в лиге.

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      Алексей Гусев
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