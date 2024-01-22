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17:07, 22 января 2024Спорт

Умер олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР

Олимпийский чемпион по баскетболу Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет
Анатолий Поливода

Анатолий Поливода. Фото: Вячеслава Ун Да-сина / ТАСС

Олимпийский чемпион по баскетболу Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола Украины.

Причины смерти не уточняются.

Поливода выиграл Олимпиаду 1972 года в составе сборной СССР. Перед финалом турнира он пережил сердечный приступ. После победы на Играх 25-летний Поливода завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Позднее ему диагностировали синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

Также в активе Поливоды бронза Игр-1968, победа на чемпионате мира-1967 и три золота чемпиона Европы.

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      Дарья Коршунова
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