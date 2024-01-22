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16:59, 22 января 2024Экономика

Доля рубля в торговле с другими странами упала до минимума

«Известия»: доля рубля в расчетах за экспорт в ноябре сократилась до 33,8 %

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам ноября доля расчета в рублях за российский экспорт сократилась до 33,8 процента, что стало минимумом с августа 2022 года. Об этом со ссылкой на статистику Центробанка сообщают «Известия».

Еще в октябре на российскую валюту приходилось заметно больше расчетов — 38,1 процента. По результату за ноябрь доля валют недружественных стран составила 26,8 процента, а остальных — 39,4 процента. Рубль стал активнее использоваться в торговле с Африкой и странами Карибского бассейна, также несколько выросли платежи в нем от европейских стран.

В декабре глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что Россия и Китай почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах. По его словам, порядка 90 процентов платежей приходится на национальные валюты, однако какова доля отдельно юаней и рублей, премьер не уточнил.

Между тем Федеральная таможенная служба предлагает российским компаниям чаще использовать бартерные сделки во внешней торговле, чтобы совсем избежать передачи валюты.

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      Платон Щукин
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