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12:30, 22 января 2024Силовые структуры

В МВД раскрыли количество ложных сообщений об угрозе взрыва в 2023 году

В 2023 году МВД зафиксировало около 40 тысяч ложных сообщений об угрозе взрыва

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В 2023 году в России зафиксировали около 40 тысяч ложных сообщений об угрозе взрыва. Количество ложных сообщений в понедельник, 22 января, со ссылкой на замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислава Колесника раскрывает ТАСС.

По словам Колесника, полиции приходилось реагировать на ложные сообщения об угрозах взрывов, захвате заложников и иных тяжких преступлениях, которые распространялись различными сообществами. Колесник отметил, что такие факты отмечаются по всей России. При этом след каждого подобного случая ведет на Украину.

Отмечается, что ряд причастных к преступлению лиц был установлен, их уже привлекают к ответственности.

Ранее Колесник раскрыл число совершенных в России диверсий на железной дороге и количество поджогов военкоматов с начала СВО.

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      Владимир Седов
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