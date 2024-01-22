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01:00, 22 января 2024Путешествия

В РСТ сообщили о росте турпотока по России

Президент РСТ Уманский: рост турпотока по РФ по итогам 2023 года составит 19-20%

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что туристический поток по России по итогам прошлого года может вырасти на 19-20 процентов по сравнению с 2022-м. Об этом сообщает ТАСС.

«Отрасль ожидает по итогам 2023 года очень существенный рост числа туристических поездок», — подчеркнул он.

Уманский сообщил, что турпоток по стране в 2023 году предварительно оценивается в 86 миллионов поездок. По его словам, ожидается, что 2030 году ежегодный турпоток по России достигнет показателя в 140 миллионов поездок.

Ранее стало известно, что россиян массово потянуло за рубеж в новогодние праздники. Турпоток в этот период вырос на 35-40 процентов, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Эксперт отметил, что такой значительный рост числа поездок за границу в Новый год напрямую связан с увеличением числа международных перелетов.

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      Марина Совина
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