В Японии допустили выработку электроэнергии модулем SLIM

В Японии допустили, что модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии

Спускаемый модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) может начать выработку электроэнергии, допустили в Японском агентстве аэрокосмических исследований. Об этом сообщает ТАСС.

«По данным телеметрии, солнечные элементы SLIM обращены на Запад. Поэтому, если солнечный свет будет падать на лунную поверхность с западной стороны, есть возможность выработки электроэнергии, и мы готовимся к восстановлению [питания]. SLIM может работать с помощью энергии только от солнечных элементов», — говорится в заявлении агентства в сети X (бывший Twitter).

19 января SLIM совершил мягкую посадку на поверхность Луны. Тогда же в Японском агентстве аэрокосмических исследований допустили, что модуль мог совершить посадку на бок, в результате чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.

Ракета H-IIA с модулем стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима 7 сентября прошлого года.