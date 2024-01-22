Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:52, 22 января 2024Наука и техника

В Японии допустили выработку электроэнергии модулем SLIM

В Японии допустили, что модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии

Изображение: JAXA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Спускаемый модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) может начать выработку электроэнергии, допустили в Японском агентстве аэрокосмических исследований. Об этом сообщает ТАСС.

«По данным телеметрии, солнечные элементы SLIM обращены на Запад. Поэтому, если солнечный свет будет падать на лунную поверхность с западной стороны, есть возможность выработки электроэнергии, и мы готовимся к восстановлению [питания]. SLIM может работать с помощью энергии только от солнечных элементов», — говорится в заявлении агентства в сети X (бывший Twitter).

19 января SLIM совершил мягкую посадку на поверхность Луны. Тогда же в Японском агентстве аэрокосмических исследований допустили, что модуль мог совершить посадку на бок, в результате чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.

Ракета H-IIA с модулем стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима 7 сентября прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Блогера Елену Блиновскую поместили в СИЗО

      Глава МИД Венгрии высказался о работе ЕС над новым пакетом санкций против России

      Ставший хитом трек «Дымок» потребовали запретить

      Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе на российский регион

      Госбанки Китая начали спасать юань

      Боррель заявил об отсутствии желаемых результатов контрнаступления ВСУ

      Неверная жена 15 километров везла мужа на крыше своей машины

      Раскрыта причина выживания пилотов разбившегося Falcon 10

      Умер олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР

      Российский моряк рассказал об условиях на удерживаемом в Африке судне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше