Во Владивостоке временно закрыли мост на остров Русский из-за ветра

Во Владивостоке закрыли вантовый мост на остров Русский для большегрузов, рейсовых автобусов и мотоциклов из-за штормового ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Уточняется, что порывы ветра достигают 17 метров в секунду.

Летом под Владивостоком рухнул мост из-за паводка. Инцидент произошел у поселка Рязановка Хасанского района.

18 сентября в пригороде Владивостока упал виадук. По данным прокуратуры, пострадал водитель самосвала.

До этого автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе Приморского края упал во время дождей. В момент обрушения по мосту проезжал автомобиль Nissan Note.