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07:15, 22 января 2024Россия

Во Владивостоке временно закрыли мост на остров Русский

Во Владивостоке временно закрыли мост на остров Русский из-за ветра

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Во Владивостоке закрыли вантовый мост на остров Русский для большегрузов, рейсовых автобусов и мотоциклов из-за штормового ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Уточняется, что порывы ветра достигают 17 метров в секунду.

Летом под Владивостоком рухнул мост из-за паводка. Инцидент произошел у поселка Рязановка Хасанского района.

18 сентября в пригороде Владивостока упал виадук. По данным прокуратуры, пострадал водитель самосвала.

До этого автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе Приморского края упал во время дождей. В момент обрушения по мосту проезжал автомобиль Nissan Note.

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      Юлия Мискевич
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