Врач сделала выбор между йогой и пилатесом для новичков

Врач Мелисса Лебер посоветовала новичкам заниматься йогой, а не пилатесом

Врач Мелисса Лебер рассказала о разнице между йогой и пилатесом и поделилась мнением о том, с чего лучше начинать новичкам. Ее слова приводит Vogue.

Лебер объяснила, что тренировки по йоге более медленные и требуют удержания поз в течение определенного времени. Также обычно они включают в себя медитации и духовные практики. В пилатесе движения более быстрые, а фокус смещается на повторение упражнений с низкой нагрузкой.

Новичкам Лебер посоветовала сделать выбор в пользу йоги. По ее словам, пилатес может оказаться труднее для тех, кто никогда не занимался спортом, потому что в нем делается акцент на проработку мышц кора.

29 декабря экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин раскрыл секрет поддержания хорошей физической формы. 49-летний бывший спортсмен заявил, что занимается йогой и пилатесом.