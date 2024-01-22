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16:39, 22 января 2024Мир

Захарова ответила на обвинения в «грубой манипуляции» России

Захарова: правительство Франции может окончательно дистанцироваться от народа

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Правительство Франции может дистанцироваться от народа, заявляя, что на Украине сейчас нет наемников. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, недавно в СМИ появилась информация со списком «несуществующих» граждан Франции на территории Украины. «МИД Франции снова заявит о том, что не хочет быть вовлеченным в судьбу [сограждан] или как?» — задалась вопросом российский дипломат.

В заключение она добавила, что «профессиональный министр» не отрицал бы существующую реальность. Кроме того, он мог бы раздобыть все сведения о гражданах Франции.

Таким образом Захарова ответила на обвинения в адрес России, высказанные министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне в интервью Le Parisien. В беседе с изданием он рассказал, что в МИД РФ в Москве вызвали их посла из-за заявлений российской стороны о наемниках на Украине.

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России еще 19 января. В тот момент утверждалось, что его вызов связан с ударом российских войск по базе наемников в Харькове. Среди находившихся на этом объекте были военные из Франции.

Позднее МИД Франции опроверг информацию о том, что на Украине сейчас присутствуют сограждане. «У Франции нет наемников ни в Украине , ни где-либо еще, в отличие от некоторых людей», — ответили тогда в МИД. Представители ведомства также назвали заявление России «еще одной грубой манипуляцией».

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