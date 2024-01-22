Звезда «Маленьких обманщиц» рассказала о борьбе с зависимостью

Актриса Люси Хейл рассказала, что отпраздновала два года трезвости

Американская актриса и кантри-певица Люси Хейл рассказала о своей борьбе с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Об этом она побеседовала с актрисой Дрю Бэрримор в именном шоу звезды, пишет издание People.

34-летняя звезда сериала «Маленькие обманщицы» отпраздновала двухлетие трезвости 2 января 2024 года. По словам Хейл, в первый год она старалась лишний раз не выходить из дома, чтобы не сорваться. «Некоторые элементы моей жизни исчезли, в жизнь пришли новые люди. Но я чувствовала, что чему-то научилась во второй год, я веселилась, я узнала веселье заново. Все просто стало иначе: я перестала избегать общения, ходила в рестораны, на мероприятия», — поделилась подробностями своей борьбы актриса.

По словам Хейл, она начала доверять собственным решениям. «Я почувствовала себя безопасно в собственном теле снова. Я ни на что это чувство не променяю», — сказала она. Актриса также призналась Бэрримор, что откровенность последней по поводу зависимостей вдохновила ее на борьбу с собственными пагубными привычками.

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