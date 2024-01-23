Чимаев поставил ультиматум UFC

Боец Хамзат Чимаев поставил UFC ультиматум по титульному поединку

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев поставил ультиматум Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC). Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Чимаев потребовал или назначить ему обещанный титульный поединок, или выплатить за следующий бой двойной гонорар. «Если они дадут мне большие деньги, то, конечно, мне плевать на чертов пояс. Я готов к UFC 300, просто дайте мне знать», — заявил он.

21 октября Чимаев на турнире UFC 294 победил американца Камару Усмана. Поединок завершился в трех раундах победой бойца чеченского происхождения решением большинства судей.

Всего в профессиональной карьере Чимаев провел 13 боев, не потерпев ни одного поражения. Ранее спортсмен выступал за Швецию, а теперь представляет ОАЭ и грозненскую команду «Ахмат».