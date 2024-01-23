Бастрыкин поручил расследовать драку перед пожаром на складе Wildberries
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту массовой драки мигрантов перед пожаром на складе Wildberries в петербургских Шушарах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Потасовка произошла вечером 11 января у дома № 153 на Московском шоссе. Конфликт начался между двумя мужчинами, а позже к нему присоединились другие мигранты. В результате драки на ножах несколько человек получили колото-резаные ранения. 33-летнего гражданина Азербайджана доставили в больницу в тяжелом состоянии, а другого — 35-летнего гражданина Таджикистана — после оказания медицинской помощи поместили в следственный изолятор. В отношении последнего возбуждено уголовное дело, ранее он уже был судим за грабеж.
Склад Wildberries в поселке Шушары сгорел утром 13 января. Пожар начался примерно в восемь утра. Материальные потери компании оцениваются в 10-11 миллиардов рублей. По словам гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук, пожар стал для фирмы огромным испытанием.