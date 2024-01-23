Бастрыкин поручил расследовать драку перед пожаром на складе Wildberries

Бастрыкин поручил возбудить дело о драке мигрантов перед пожаром в Шушарах

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту массовой драки мигрантов перед пожаром на складе Wildberries в петербургских Шушарах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Потасовка произошла вечером 11 января у дома № 153 на Московском шоссе. Конфликт начался между двумя мужчинами, а позже к нему присоединились другие мигранты. В результате драки на ножах несколько человек получили колото-резаные ранения. 33-летнего гражданина Азербайджана доставили в больницу в тяжелом состоянии, а другого — 35-летнего гражданина Таджикистана — после оказания медицинской помощи поместили в следственный изолятор. В отношении последнего возбуждено уголовное дело, ранее он уже был судим за грабеж.

Склад Wildberries в поселке Шушары сгорел утром 13 января. Пожар начался примерно в восемь утра. Материальные потери компании оцениваются в 10-11 миллиардов рублей. По словам гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук, пожар стал для фирмы огромным испытанием.