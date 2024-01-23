Гашек извинился перед украинцами за участие в открытии матча НХЛ

Чех Доминик Гашек извинился перед украинцами за участие в открытии матча НХЛ

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в соцсети X извинился перед украинцами.

Гашек попросил прощения за то, что 18 января принял участие в открытии матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Баффало Сэйбрс» и «Чикаго Блэкхокс» (3:0). Он назвал произошедшее своей огромной ошибкой.

«Мне очень трудно оправдать эту мою личную неудачу. Сейчас я могу вам обещать, что подобная ситуация больше не повторится», — заявил чех.

9 января Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам. Бывший спортсмен заявил, что ни один атлет из России не может участвовать в международных турнирах из-за событий на Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. Он призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России. Также чех отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой присутствие российских хоккеистов на мероприятии.