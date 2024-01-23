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19:16, 23 января 2024Ценности

H&M обвинили в сексуализации детей из-за рекламы со школьницами

Фото: Unsplash

Шведский ретейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) обвинили в сексуализации детей из-за рекламы школьной одежды. Соответствующий пост опубликовала на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) психолог и телеведущая Пэм Сперр.

Ее возмутил снимок, на котором две девочки позировали в черных платьях с белыми воротниками, гольфах и с розовыми рюкзаками. При этом они стояли боком, повернув головы в сторону камеры. Подпись на плакате гласила: «Заставьте эти головы повернуться в сторону модной коллекции H&M».

Автор публикации заявила, что данная реклама «потворствует педофилам» и призвала игнорировать бренд. «Бойкот H&M. Позорная эксплуатация девочек», — указала она. Другие юзеры также поддержали мнение Сперр в комментариях и репостах.

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Впоследствии ретейлер ответил на обвинения в соцсети X, сообщив об удалении указанной рекламы, и извинился перед пользователями. «Сейчас это объявление удалено. Мы глубоко сожалеем о нанесенном оскорблении и тщательно рассмотрим вопрос о том, как мы будем презентовать рекламу в дальнейшем», — написали представители марки.

Ранее в январе рекламу американского бренда Calvin Klein с британской певицей FKA Twigs запретили из-за жалоб. Речь идет о выпущенном в апреле 2023 года плакате с надписью «Calvins или ничего», на котором исполнительница позировала в джинсовой рубашке на голое тело.

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      Алина Гостева
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