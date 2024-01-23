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19:50, 23 января 2024Экономика

Китайские банки ужесточили проверки платежей из России

Альфа-банк: банки Китая усилили проверочные процедуры при платежах из России

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайские банки ужесточили проверочные процедуры при трансграничных платежах из-за рубежа, в том числе из России. Об этом сообщили в пресс-службе Альфа-банка в беседе с РИА Новости.

Представители российской кредитной организации отметили, что большая часть платежей в Китай проходит в юанях, а небольшая их часть — в рублях. «Мы видим усиление требований комплаенс-политики, но это нормальная практика при проведении трансграничных платежей», — заявили в пресс-службе Альфа-банка.

В сообщении также сказано, что подобные меры со стороны КНР не повлияли на работу банка и не отражаются на получении платежей в юанях его зарубежными контрагентами.

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Ранее сообщалось, что многие китайские банки перестали проводить любые платежи в долларах с Россией после ужесточения санкций со стороны США в декабре 2023 года. Эти ограничения связаны с опасением вторичных санкций — все долларовые платежи идут через корреспондентские счета, открытые в американских банках, независимо от страны получателя и отправителя, поэтому они легко отслеживаются.

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