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09:21, 23 января 2024Спорт

Малкин забил автогол в пустые ворота

Форвард «Питтсбурга» Малкин забил автогол в пустые ворота «Аризоны» в матче НХЛ

Фото: Rick Scuteri / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забил автогол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризоны Койотис». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Эпизод произошел в третьем периоде при счете 3:2 в пользу «Аризоны». «Питтсбург» играл в меньшинстве и получил право провести атаку на отложенном штрафе, заменив голкипера на полевого игрока. Защитник Крис Летанг отдал передачу на Малкина, однако тот не смог правильно обработать шайбу и отправил ее в пустые ворота своей команды.

Встреча завершилась со счетом 5:2. Помимо автогола, российский форвард отметился результативной передачей.

37-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем «Кубка Стэнли».

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      Дарья Коршунова
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