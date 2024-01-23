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18:04, 23 января 2024Экономика

Минсельхоз пригрозил производителям молока непопулярными мерами

Минсельхоз пригрозил непопулярными мерами в случае роста цен на молоко

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Министерство сельского хозяйства России готово задействовать все рычаги регулирования, чтобы не допустить резкого роста цен на молоко. Об этом в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев, его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что Минсельхоз ориентируется на необходимость сохранения стабильности на внутреннем рынке молока, чтобы не допустить «разгона» цен. Патрушев призвал компании отрасли следить за стоимостью продукции. «Иначе это приведет к тому, что мы будем вынуждены предпринимать непопулярные решения, чтобы остановить этот процесс», — пригрозил глава ведомства.

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Патрушев также заявил, что приоритетом властей является не только развитие отрасли, но и, в первую очередь, доступность молочной продукции для населения, все необходимые меры для этого будут приняты. Он рассказал, что в прошлом году в стране было произведено 33,5 миллиона тонны молока, что на 0,5 миллиона тонн больше, чем в 2022 году. Одновременно с этим на треть выросли поставки российского молока на экспорт, отметил министр.

Ранее Патрушев заявил, что дефицит кадров в российском агропромышленном комплексе (АПК) не удастся победить к 2030 году. По предварительным оценкам, он останется на уровне 30-50 тысяч человек. Он отметил, что в текущих реалиях выстраивать нормальную работу агропромышленного комплекса невозможно без привлечения трудовых мигрантов, и этим вопросом ведомство тоже занимается.

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