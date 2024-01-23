На территории России уничтожили украинского полковника-диверсанта

На территории России уничтожили полковника-диверсанта ГУР МО Украины Олега Бабия

На территории России летом прошлого года был уничтожен полковник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олег Бабий. Информация об этом опубликована на сайте ГУР МО. По утверждению украинской стороны, на счету полковника девять успешных вылазок на территорию России.

Утверждается, что группа Бабия 30 августа попала в засаду, когда возвращалась с диверсионного задания на российской территории. Где конкретно это произошло, не уточняется. Как говорится в сообщении, Бабий в составе разведывательной группы преодолел более 600 километров по территории России. Также утверждается, что группа Бабия в ходе рейда якобы вывела из строя три российских бомбардировщика Ту-22.

Ранее стало известно, что летом прошлого года российским войскам сдались четыре члена диверсионной украинской группы, которые готовили теракт на военных и энергетических объектах в России.