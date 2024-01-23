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19:30, 23 января 2024Бывший СССР

Песков заявил о желании Зеленского стать похожим на Путина

Песков: Зеленский хочет быть похожим на Путина, которого поддерживает весь народ

Фото: ERIC LALMAND / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет быть похожим на президента России Владимира Путина, но у него не получается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводятся в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается», — сказал он.

23 января Песков назвал положение украинского главы очень непростым. По его словам, Зеленскому перестали давать деньги и снаряды из-за границы, а на Украине много недовольных.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Тарута заявил о некомпетентности украинского президента и его команды. Помимо этого, он назвал Запад ответственным за провал контрнаступления армии республики.

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      Кристина Есикова
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