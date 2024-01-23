В Госдуме предложили приравнять питомцев в поездах к пассажирам

Депутат Бурматов призвал приравнять питомцев в поездах к пассажирам

На фоне случаев, когда животных выкидывали из поездов на мороз, необходимо изменить правила перевозки, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его мнению, перемены должны быть системными и строиться на основе принципа «животное — это не багаж, а пассажир». Свое предложение депутат озвучил в разговоре с «Лентой.ру»

Ранее стало известно, что еще одно домашнее животное выбросили из вагона электрички на мороз. Новый случай произошел в Подмосковье с той-терьером по кличке Арчи. Его хозяин вступил в конфликт с другим пассажиром, в результате чего его высадили, питомец же остался в вагоне. Позже охранники выпустили пса на одной из станций.

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Владелец стал участником конфликта, и его ссадили с транспорта. Но вы представьте — у вас в коридор выйдет ребенок, подойдет проводник и за руку выведет его на мороз из вагона? Нет. Не нравится кому-то сравнение, пожалуйста. У вас в коридор будет выставлен бесхозный багаж, и что, проводник возьмет его и выкинет за дверь? Нет. Владимир Бурматов депутат Госдумы

«И про то, и про другое есть регламенты — вызываются специально обученные люди на ближайшей станции, это им передается, составляется акт и прочее. Я не пойму, в чем животные провинились. То есть юридически, по канонам перевозчиков, животные всегда были и всегда будут имуществом пассажиров. Да, мы не возражаем, но относитесь тогда к этому хотя бы как к имуществу, а не как к мусору. Если к ним будет отношение как к живым существам, то и подход будет совершенно другой», — призвал депутат.

По его словам, 23 января депутаты и представители перевозчиков соберутся в Госдуме за круглым столом, чтобы решить проблемы, возникающие на железнодорожном транспорте с животными, которые по тем или иным причинам остаются в вагоне без присмотра владельца.

Парламентарий добавил, что после первого инцидента в РЖД сразу же заявили, что внесут в регламент изменения, и животных будет запрещено выбрасывать на станциях. Однако, на его взгляд, этого недостаточно.

Изменения, которые должны быть проведены, должны строится на соблюдении двух базовых принципов. Первый принцип — это безопасность перевозки, то есть пассажиров и транспорта. Это понятно, это базовый приоритет, потому что если в самолете, поезде или в такси животное станет причиной катастрофы, тогда погибнут все, этого допускать ни в коем случае нельзя. Второй, абсолютно равнозначный приоритет — это безопасность самого животного, которое перевозится. Если эти два принципа будут соблюдаться и на их основе будут строится изменения регламента перевозки, все мы забудем про эти страшные новости Владимир Бурматов депутат Госдумы

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В случае с котом Твиксом, которого проводница выбросила из вагона на станции в Кирове, она должна была изловить животное и провести опрос владельцев, чтобы установить владельца, объяснил Бурматов. Если хозяин не нашелся, сотрудница должна вызвать бригаду к ближайшей станции и передать животное с рук на руки под составленный акт. После этого бригада связывается с местным приютом, и тоже под акт передает кота для содержания, пока не объявится владелец. То же самое с собакой. Владелец бы забрал после питомца, заплатив за содержание.

«Все. Нет же никакой проблемы и никакого конфликта, нет никаких сторон баррикад в этой истории. Все за безопасность перевозок — раз, за безопасность пассажиров — два и за безопасность перевозимых животных. Я не встречал ни одного человека, кто бы не поддерживал эти три базовых принципа. Но они будут реализованы только в том случае, если будет признано, что животное — это не багаж, а пассажир, и если будет признано, что равнозначными приоритетами являются соблюдение требований безопасности перевозки: и безопасности пассажиров, и транспортного средства, и требования к безопасности перевозимого в этом транспортном средстве животного», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Я изучал статистику. Люди в последние годы на 30 процентов активнее стали путешествовать с животными всеми видами транспорта. То есть на треть, представляете, выросла интенсивность перемещений с животными. Люди хотят путешествовать вместе со своими питомцами. Они хотят, чтобы все были рядом и все было благополучно Владимир Бурматов депутат Госдумы

Ранее проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров на остановке в Кирове. Замерзшее домашнее животное нашли спустя неделю. Хозяин кота заявил о готовности обратиться в суд.