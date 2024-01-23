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05:05, 23 января 2024Наука и техника

В России завершат испытания антидроновых мини-ракет

РИА Новости: в России завершается испытание антидроновых ракет для зоны СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash

В России завершаются испытания антидроновых ракет. В ближайшее время их отправят на вооружение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Информатор отметил, что испытания проводят предприятиями оборонно-промышленного комплекса России в сотрудничестве с военными. Новые ракеты предназначены для уничтожения малых беспилотников, квадрокоптеров и FPV-дронов, которые используются на линии боевого соприкосновения для разведки и ударов.

Также известно, что мини-ракеты войдут в состав модернизированных зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМ», поступающих в зону спецоперации с 2023 года.

Ранее в России удвоили мощность одного из видов авиаракет с дальностью 310 километров. Массу ее боевой части увеличили до 800 килограммов.

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      Марина Совина
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