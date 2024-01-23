В Госдуме отреагировали на поднятый в США вопрос о возвращении Аляски России

Депутат Новиков назвал вопрос об Аляске признаком неуверенности в судьбе США

Вопрос американского журналиста о возможности возвращения Аляски России — это признак неуверенности в судьбе и в территориальной целостности США, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если мы перенесемся в российские реалии и представим себе одну из регулярных пресс-конференций российского министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, то трудно себе представить, чтобы российские журналисты задавали вопрос: планирует ли Россия отдать Сахалин Японии, например. Никто не рассуждает на эти темы по той простой причине, что принадлежность территорий очевидна», — отреагировал Новиков.

При этом депутат отметил, что, несмотря на символическую цену за Аляску, США по своим обязательствам не рассчитались.

«А когда люди не рассчитались по своим обязательствам, то те, кто не получил обещанного, могут со временем задать некоторые вопросы», — заключил он.

Ранее представитель Госдепартамента США, чье имя не называется, на брифинге ответил на вопрос журналиста о вероятности возвращения Аляски России. Чиновник подчеркнул, что Москва не получит территорию, проданную Вашингтону в XIX веке.

Российская империя подписала договор о продаже Аляски Соединенным Штатам Америки за 7,2 миллиона долларов в 1867 году.